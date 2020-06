Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Verbrauchermarkt am Ruhrpark - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

An der Straße "Am Einkaufszentrum" kam es am 6. Juni gegen 00.45 Uhr zu einem Einbruchsversuch in den dortigen Supermarkt. Die Polizei sucht nun die Kriminellen, die ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sind. Der Mitarbeiter eines Wachunternehmens hatte zu nächtlicher Stunde die Polizei gerufen; ihm war während des Kontrollganges die Beschädigung eines Zaunes aufgefallen. Unbekannte hatten demnach an der Tiefgarage ein Stück eines Metallgitterzaunes entfernt und wollten durch Aufhebeln einer Tür in weitere Räumlichkeiten eindringen. Wer kann Angaben zum Einbruchsversuch machen oder hat Verdächtige bemerkt? Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell