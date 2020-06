Polizei Bochum

POL-BO: 27-jähriger Autofahrer rast durch Herne - Polizei sucht geschädigte Autofahrer und Zeugen

Herne (ots)

Gefährdung im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verdacht auf Fahren ohne Fahrerlaubnis - die Liste der Vorwürfe gegen einen 27-jährigen Mann aus Recklinghausen ist lang. Er hat sich am Pfingstmontag, 1. Juni, in Herne-Baukau einer Verkehrskontrolle entzogen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, aber auch mögliche Personen, die dadurch gefährdet worden sind.

Zivilpolizisten kontrollieren gegen 21 Uhr auf der Bahnhofstraße einen Autofahrer. Während der Kontrolle fällt ihnen ein schwarzer SUV auf, der in Schrittgeschwindigkeit und hupend an den Beamten vorbeifährt. Als sich diese als Polizisten zu erkennen geben und eine Kontrolle ankündigen, gibt der Fahrer des BMW plötzlich Gas und flüchtet über den Westring. Dabei missachtet der Fahrer mehrfach die Straßenverkehrsordnung, schneidet andere Verkehrsteilnehmer und zwingt den Gegenverkehr zum Ausweichen.

Die Polizei folgt dem Wagen durch Herne über den Westring, durch den Kreisverkehr Westring/ Forellstraße, zurück Richtung Recklinghausen durch eine Baustelle an der Einmündung Westring/Bahnhofstraße bis zur Kanalbrücke an der Stadtgrenze Recklinghausen. Dort stoppt der flüchtende Wagen in der Zufahrt zum Stadthafen.

Die Beamten kontrollieren Fahrer (27, Recklinghausen) sowie Beifahrer (26, Herne) und durchsuchen den Wagen. Der Fahrer verhält sich durchgehend aggressiv und unkooperativ. Im Fahrzeuginneren finden die Beamten ein verbotenes Messer. Sie untersagen die Weiterfahrt, da vor Ort nicht abschließend geklärt werden kann, ob der Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt nun gegen den 27-jährigen Recklinghäuser - wegen Gefährdung im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Es werden dringend Zeugen des Vorfalls sowie geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch die Fahrmanöver des Mannes gefährdet worden sind. Insbesondere zwei Fahrradfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie haben während der Kontrolle an der Stadtgrenze gewartet. Hinweise bitte telefonisch zu den Bürozeiten an 0234 909-5206.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell