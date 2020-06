Polizei Bochum

POL-BO: Wo ist Renate A.? Seniorin (79) aus Wattenscheid vermisst

Bochum, Wattenscheid (ots)

Seit Mittwochmorgen (3. Juni) wird Renate A. aus Bochum-Wattenscheid vermisst.

Die Seniorin wurde zuletzt um 4 Uhr in einem Altenheim an der Beethovenstraße gesehen. Sie ist gewohnt, mit öfffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und kann sich deshalb auch in umliegenden Städten aufhalten.

Renate A. ist 1,67 Meter groß, etwa 70 Kilogramm schwer und hat rötliche, schulterlange Haare mit grauem Ansatz. Sie trägt graue Pantoffeln. Die Frau ist gut zu Fuß und ist möglicherweise orientierungslos.

Wer hat Renate A. gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder an jede Polizeidienststelle.

