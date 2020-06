Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (57) gerät in Sraßenbahnschienen - Sturz

Herne (ots)

Eine Radfahrerin (57, aus Bochum) ist am Samstagabend, 30. Mai, in Wanne-Eickel mit ihrem Fahrrad auf der Richard-Wagner-Straße (Höhe Hausnummer 10) in die dortigen Straßenbahnschienen gekommen und gestürzt.

Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

