Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Von Lkw abgedrängt - Fahrradfahrer mit auffälligem "Apple-Helm" bitte melden!

Bochum (ots)

Noch sind viele Fragen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr offen und der Verursacher, aber auch das Opfer stehen namentlich noch nicht fest.

Was ist am gestrigen 18. Mai auf der Südstraße in Herne, kurz nach der Kurve vor dem Gelände der Herner Beschäftigungsgesellschaft, passiert?

Gegen 14.35 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Radfahrer, der dort in Richtung Holsterhauser Straße unterwegs war.

Kurz nach dem alten Bauernhaus überholte ein Lkw mit Essener Kennzeichen den Radfahrer. Nach Angaben des Herners unterschritt der Lastwagenfahrer den Mindestabstand dabei sehr deutlich.

Dadurch wurde der Fahrradfahrer, der auffällige Reflektionskleidung sowie einen leuchtenden Smart-Helm trug, gegen den Bordstein gedrängt und drohte, zu Boden zu stürzen.

Beide Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt nach dem Vorfall fort.

Das ermittelnde Bochumer Verkehrskommissariat bittet zu Geschäftszeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um weitere Hinweise.

Insbesondere der Fahrradfahrer mit dem auffälligen Helm wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell