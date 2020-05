Polizei Bochum

POL-BO: Sexuelle Übergriffe beim Abholen von Spülmaschinen in Bochum und Unna - Tatverdächtiger ermittelt!

Bochum (ots)

Am 4. Mai (Montag) kam es in einer Wohnung in Bochum zu einer sexuellen Nötigung.

Aufgrund einer im Internet geschalteten Kleinanzeige erschien hier gegen 15.45 Uhr ein Mann, um eine Spülmaschine abzuholen.

Bei der Demontage der Maschine wurde die Mieterin von der männlichen Person unsittlich angefasst. Als die Bochumerin schrie und auf den Mann einschlug, rannte dieser aus dem Haus und fuhr mit einem weißen Kleintransporter mit Bochumer Kennzeichen davon.

Im Rahmen der Ermittlungen der Bochumer Kriminalpolizei konnte ein dringend tatverdächtiger Bochumer (21) ausfindig gemacht werden.

Der 21-Jährige wird darüber hinaus verdächtigt, mit dieser Masche auch am 14. April in Unna aufgefallen zu sein - ebenfalls beim Abholen einer Spülmaschine.

Hier hatte sich der Mann vor einer Frau entblößt und war nach deren lautstarker Ankündigung, die Polizei zu rufen, davongefahren. Das Fahrzeug: Ein weißer Kleintransporter mit Bochumer Kennzeichen!

Die polizeilichen Ermittlungen in den Fachkommissariaten für Sexualdelikte dauern an - in Bochum und in Unna.

