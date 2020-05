Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Auf einem Waldweg im Stadtteil Schnee - Mountainbiker fährt in Stacheldraht

Witten (ots)

Am gestrigen 5. Mai ging im Wittener Kriminalkommissariat (KK 33) die Online- Anzeige eines Mountainbike-Fahrers (61) ein.

Der Wittener war am 3. Mai (Sonntag) mit seinem Rad in dem an der Straße "Zum Hasenhölzken" im Stadtteil Schnee gelegenen Waldgelände unterwegs.

Gegen 16 Uhr befuhr der Mann einen Waldweg, der parallel zum Borbach verläuft. In der Nähe des Erlenteiches wurde die Fahrt des 61-Jährigen abrupt gestoppt - durch Stacheldraht.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Wittener eine Kollision mit dem Hindernis nicht verhindern und kam zu Fall.

Der 61-Jährige, der sich zum Glück nur leicht verletzt hat, setzte den Heimweg zu Fuß fort, da das Rad nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit war.

Noch steht nicht fest, ob der Mann einen abgesperrten Weg befahren hat.

Die Ermittlungen im KK 33 dauern an.

An dieser Stelle bitten wir alle Radfahrer darum, sich nur auf den für sie ausgewiesenen Waldwegen zu bewegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell