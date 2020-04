Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Laute Motorengeräusche und zu schnell - Zwei "Verkehrsrowdys" kontrolliert

Witten (ots)

Am Abend des 21. April wurden Polizisten im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt auf zwei "Verkehrsrowdys" aufmerksam, die mit ihren Autos durch Witten fuhren. Die Motoren ließen sie dabei laut ertönen und die Fahrzeuge, ein AMG Jeep sowie ein VW Golf, waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Als die Beamten mit ihrem Streifenwagen an der Kreuzung Bonhofferstraße / Hauptstraße / Wideystraße verkehrsbedingt anhielten, rauschten die Fahrzeuge an ihnen in Richtung Ardeystraße vorbei. Der Polizeiwagen folgte ihnen.

Beide Wittener Fahrzeugführer (21,25) konnten angehalten und kontrolliert werden. In der Zwischenzeit meldeten sich zudem Zeugen bei der Leitstelle in Bochum, die Angaben zu genau diesen beiden Autos machten. Die Zeugen schilderten, zu schnelle und gefährliche Fahrmanöver, aufheulende Motorengeräusche sowie Missachtung einer roten Ampel.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen gegen die beiden jungen Wittener aufgenommen. Es wird auch geprüft, ob die beiden sich ein Kraftfahrzeugrennen geliefert haben.

