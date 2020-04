Polizei Bochum

POL-BO: Anwohner hören "Mäh!" - Polizisten befreien Lamm aus Transporter

Bild-Infos

Download

Witten (ots)

Immer dem "Mäh!" nach: In Witten haben Polizeibeamte nach kurzer Suche ein Lamm von der Ladefläche eines Transporters befreit. Das Veterinäramt nahm sich des Tieres an.

Eigentlich waren die Polizisten am Montagmorgen, 20. April, wegen eines anderen Einsatzes zur Annenstraße gefahren. Doch als sie dort gegen 8.30 Uhr eintrafen, berichteten Anwohner davon, schon den ganzen Morgen das Gemecker einer Ziege zu hören.

Die Beamten nahmen die Tiergeräusche ebenfalls wahr, folgten dem "Mäh!", das aus einem geparkten Transporter kam und öffneten die unverschlossene Hecktür. Die vermeintliche Ziege entpuppte sich als ein quietschfideles braunes Lämmchen, das zwischen diversen anderen Gegenständen auf der Ladefläche stand.

Da sich vor Ort nicht klären ließ, wem das Tier gehört (und was es auf der Ladefläche zu suchen hatte), verständigten die Beamten das Veterinäramt Schwelm, welches das Tier in seien Obhut nahm. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell