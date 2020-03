POL-BO: Unfall - Ungesicherte Tasche an Fahrradlenker

Polizei Bochum

Am 10.03.2020, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit dem Fahrrad die Lutherstr. in Witten. Plötzlich löste sich, durch eine stärkere Windböe, ihre Tasche von der Lenkstange. Diese verfing sich in den Speichen und die Wittenerin überschlug sich mit ihrem Zweirad. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

An dieser Stelle der Hinweis der Polizei: Denke Sie für ihre eigene Sicherheit stets daran, alle mitgeführten Gegenstände, insbesondere auf Zweirädern, immer gut zu sichern.

