Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Wertvolle Fundsache: "Ehrenamt und Ehrlichkeit, das ist vorbildlich und passt!"

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Roswitha Janicki und Veronika Vieting stehen im Mittelpunkt dieser Pressemeldung - als zwei ehrliche Finderinnen im Ehrenamt.

Anfang dieser Woche erschienen die beiden Frauen in der Wattenscheider Polizeiwache, um dort einen unbeschrifteten Briefumschlag abzugeben. Dessen Inhalt: Über 1.000 Euro in bar sowie ein Sparbuch, in dem knapp 50.000 Euro als Guthaben eingetragen sind.

Der Briefumschlag befand sich in einem Bademantel, der wiederum seinen Weg über einen Altkleidercontainer in die Kleiderkammer des DRK an der Sommerdellenstraße in Wattenscheid gefunden hatte.

Dort wurde er von den beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Janicki und Vieting bei der Durchsicht der gespendeten Kleidungsstücke gefunden.

Mittlerweile konnte eine betagte Seniorin, die in Dortmund lebt, als Sparbuchinhaberin ermittelt werden. Da der "wertvolle" Briefumschlag noch nicht übergeben wurde, ist auch noch nicht bekannt, wie er seinen Weg in den Bademantel gefunden hat.

Stellvertretend für die Seniorin, die noch nichts von ihrem Glück weiß, richten wir ein herzliches polizeiliches Dankeschön und unseren Respekt an Frau Janicki und Frau Vieting. "Ehrenamt und Ehrlichkeit, das ist vorbildlich und passt, weiter so!"

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell