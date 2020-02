Polizei Bochum

POL-BO: Wo ist Anke F.? Frau aus Witten vermisst!

Witten (ots)

Seit Freitagmorgen (7. Februar) wird Anke F. (58) aus Witten vermisst. Die Frau war zuletzt in ihrer Wohnung in der Wittener Innenstadt (Augustastraße). Diese hat sie am Morgen, gegen 9.10 Uhr verlassen.

Anke F. ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine stabile Statur und kurze grau-blonde Haare. Sie trägt eine Brille und war zuletzt mit einer blauen Jeanshose, einem braun-beigen Pullover und einer blauen Windjacke bekleidet. Sie hat zudem einen bunten Rucksack bei sich.

Aktuell ist davon auszugehen, dass Anke F. mit einem dunklen VW Golf mit Berliner Kennzeichen unterwegs ist. Die Wittenerin hat zudem Bezugsorte in Schleswig-Holstein.

Wer kann hat Anke F. gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache), zur Geschäftszeit an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder an jede Polizeidienststelle.

