Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raubversuch in U-Bahnstation: Mann schlägt zweimal zu - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Nach einem Vorfall in einer Bochumer U-Bahn-Station in Riemke am Mittwochabend (5. Februar) sucht die Polizei Zeugen.

Ein unbekannter Mann sprach gegen 22.30 Uhr an der Haltestelle Feldsieper Straße/Herner Straße einen 39-jährigen Bochumer an. Plötzlich habe er dem Bochumer unvermittelt ins Gesicht geschlagen und nach dessen Tablet gegriffen, das der 39-Jährige aber festhielt. Der unbekannte Mann lief Richtung Ausgang und attackierte dort einen weiteren Bochumer (25 Jahre). Der 39-Jährige ging dazwischen und wurde nochmals ins Gesicht geschlagen.

Daraufhin flüchtete der Unbekannte über die Treppen nach oben und über die Herner Straße stadtauswärts in die Agnesstraße.

Die beiden Bochumer wurden leicht verletzt.

Der Mann ist nach Zeugenangaben 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, stämmig und trug zur Tatzeit einen blondrötlichen Drei-Tage-Bart, eine grüne Kappe und ein dunkles Sweatshirt.

Das zuständige Innenstadtkommissariat (KK 31) sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter 0234 909-8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell