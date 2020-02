Polizei Bochum

POL-BO: Zigaretten aus Supermarkt gestohlen - Zwei Männer festgenommen

Bochum (ots)

Zwei Männer sind am Dienstagnachmittag, 4. Februar, nach einem Ladendiebstahl in Bochum-Wiemelhausen festgenommen worden.

Die Männer (32 und 41), beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, haben gegen 16.45 Uhr eine Vielzahl an Zigarettenschachteln in einem Supermarkt an der Markstraße eingesteckt und den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte die beiden beobachtet und die Polizei gerufen.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer im Bochumer Kriminalkommissariat 32 dauern aktuell noch an.

