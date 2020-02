Polizei Bochum

POL-BO: Bochum/Herne

Wattenscheid und Eickel - Paketwagenfahrer gezielt abgepasst und überfallen

Bochum (ots)

Am heutigen 3. Februar kam es, gegen 10.20 Uhr, an der Westenfelder Straße in Wattenscheid zu einem Raubüberfall auf einen Paketboten (65).

Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Bochumer ein Paket mit hochwertigem Inhalt ausliefern - per Nachnahme. Kurz darauf sprach ein noch unbekannter Mann den Boten auf das Paket an und gab zu verstehen, den Empfänger und dessen Hauseingang zu kennen.

Plötzlich riss der Kriminelle dem Auslieferungsfahrer das schuhkartongroße Paket aus den Händen und rannte mit der Beute durch die Parkanlage "Ehrenmal" davon.

Der 65-Jährige wurde durch den Überfall nicht verletzt.

Nach Angaben von Zeugen soll der Kriminelle vor der Tat in der Hofanlage auf- und abgegangen sein. Vermutlich hat er dort auf den Paketwagen gewartet.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen circa 20 bis 25 Jahre alten Schwarzafrikaner mit ausgeprägten Lippen. Der Mann ist 185 bis 190 cm groß, hat eine schlanke Figur und trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie schwarze Handschuhe.

Bereits am 1. Februar (Samstag), ebenfalls gegen 10.20 Uhr, war es zu einem gleichgelagerten Delikt an der Hochstraße im Herner Stadtteil Eickel gekommen.

Auch dort wurde ein Paketwagenfahrer von einem Schwarzafrikaner und einem nach Zeugenangaben augenscheinlich deutschstämmigen Begleiter gezielt abgepasst und nach zwei Paketen gefragt. Deren Nachnahmewert lag bei circa 5.500 Euro.

Als der Angestellte den beiden Männern mitteilte, die Pakete nicht dabei zu haben, durchwühlte der Schwarzafrikaner den Laderaum, schlug dem Boten (52) mit der Faust ins Gesicht und rannte mit seinem Begleiter in Richtung Kleingartenanlage davon.

Nach der Anzeigenaufnahme begab sich der Herner in ärztliche Behandlung.

Die ermittelnden Kriminalkommissariate Wattenscheid (Tel.: 0234 / 909-8405) und Herne (Tel.: 0234 / 909-8505) sowie die Bochumer Kriminalwache (Tel.: 0234 / 909-4441) warnen ausdrücklich vor dieser Masche und bitten um Hinweise.

