Polizei Bochum

POL-BO: Bochum-Günnigfeld

Mit Folgen: Sperrmüllsofa in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am heutigen 30. Januar, gegen 3 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Mittelstraße in Bochum-Günnigfeld gerufen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war dort zunächst eine auf dem Gehweg stehende Couch, die über den Sperrmüll entsorgt werden sollte, in Brand geraten.

Das Feuer griff zunächst auf ein geparktes Auto und anschließend auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über.

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern und den Brand löschen. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Ermittler aus dem Bochumer Brandkommissariat (KK 11) gehen von einer Brandstiftung aus und bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-4106 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen.

