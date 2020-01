Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Feuer in Krankenhaustoilette - Drei junge Männer gesucht!

Bochum (ots)

In den späten Abendstunden des 25. Januars (Samstag) wurde im Besucher-WC des Krankenhauses an der Bleichstraße 15 in Bochum ein Brand entdeckt, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Personen kamen durch das Feuer bzw. die Rauchentwicklung nicht zu Schaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten drei junge Männer um 22.35 Uhr das Hospital durch den Haupteingang und suchten wenig später den Toilettenraum in der Notaufnahme auf.

Noch während das Trio laut lachend und zügig das Krankenhaus durch den Ausgang zur Große-Beck-Straße verließ, wurde gegen 22.40 Uhr der Brand im WC festgestellt.

Zurzeit versuchen die Beamten aus dem Bochumer Brandkommissariat (KK 11), die drei männlichen Personen - augenscheinlich Südländer, die zwischen 19 und 25 Jahre alt sind - zu ermitteln.

Zeugen, die Angaben zu dem Trio machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 / 909-4106 beim KK 11 bzw. unter 0234 / 909-4441 bei der Bochumer Kriminalwache zu melden.

