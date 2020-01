Polizei Bochum

POL-BO: Reifendiebstahl: Als ein Mitarbeiter sich bemerkbar macht, flüchten die Täter - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Reifendiebstahl in Herne-Holsterhausen sucht die Kripo Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 14. Januar. Gegen 9.45 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Autohauses an der Holsterhauser Straße 210 auf zwei Männer aufmerksam, die sich Zugang zum Reifenlager des Unternehmens verschafft hatten und gerade dabei waren, Reifen zu stehlen. Als der Mitarbeiter sich bemerkbar machte, flüchteten die Täter in die nahegelegene Straße "Im Hasenkamp".

So werden die Täter beschrieben: beide männlich, ca. 180 cm groß, nach Zeugenaussage "ausländisches" Aussehen. Ein Täter trug eine beige Jacke, der andere dunkle Kleidung.

Wie viele Reifen gestohlen wurden, steht noch nicht fest.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323 / 950 8510 oder -4441 um Hinweise.

