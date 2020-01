POL-BO: Einbruch in Wattenscheider Kiosk - Zeugen gesucht!

Polizei Bochum

In der vergangenen Nacht (14. Januar, gegen 2 Uhr) ist es in Wattenscheid zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Eppendorfer Ruhrstraße 155 gekommen.

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gelangten in den dortigen Kiosk, nachdem sie eine Schaufensterscheibe mit einem Stein einwarfen. Es wurden unter anderem Zigaretten entwendet. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Zeppelindamm.

Das zuständige Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0234 909-8405 (außerhalb der Bürozeiten unter -4441) zu melden.

