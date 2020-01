Polizei Bochum

POL-BO: Bochum/Mönchengladbach

Wo ist Christian L. aus Wattenscheid?

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am 5. Januar 2020, 17 Uhr, wurde Christian L. (25) bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Der 25-Jährige, der zurückgezogen an der Moltkestraße in Wattenscheid lebt, wurde von seinen Angehörigen zuletzt am 26. Dezember 2019 gesehen. Am 2. Januar gab es noch einen Kontakt per WhatsApp.

Christian L. ist ca. 170 cm groß, 130 kg schwer, hat braune Haare und einen Drei-Tage-Bart.

Aufgrund seines labilen Zustandes könnte sich der Wattenscheider in einer hilflosen Lage befinden. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste im Raum Mönchengladbach aufhält.

Die Ermittler aus dem Bochumer Fachkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bitten unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell