Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger (27) nach Raubdelikt noch am Tatort angetroffen

Bochum (ots)

Nach einem Raub auf einen Bochumer (28) ermittelt die Polizei gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen.

Am frühen Samstagmorgen, 14. Dezember, hielt sich ein 28-jähriger Mann in einer Gaststätte in Bochum auf der Viktoria Straße in Höhe Kerkwege auf. Gegen 4 Uhr kam es dort es zwischen ihm und einer Personengruppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 28-Jährige wurde zu Boden geschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Anschließend wurden ihm sein Fan-Schal und seine Fan-Mütze weggenommen.

Die hinzugerufene Polizei konnte unter anderem den Hauptverdächtigen, einen 27-jährigen Bochumer, in der Gaststätte antreffen. Die entwendeten Gegenstände fanden die Einsatzkräfte versteckt hinter einem Spielgerät.

Das Kriminalkommissariat 31 ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Raubdelikts. Sachdienliche Hinweise nimmt das KK werktags unter der Rufnummer 0234 909-8105 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell