Polizei Bochum

POL-BO: Brandstiftung - Zeugen gesucht

Witten (ots)

In der zurückliegenden Nacht brannte um 02.52 Uhr auf der Erzbergerstraße 1 in Witten ein vor dem Haus zum Parken abgestellter Pkw VW komplett aus. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Pkw VW bereits lichterloh, die Flammen schlugen mehrere Meter hoch in den Himmel. Zudem geriet ein hinter dem Fahrzeug ebenfalls zum Parken abgestellter Pkw Skoda Fabia durch das Übergreifen der Flammen in Brand. Im Gegensatz zu dem VW brannte der Skoda nicht vollständig aus. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr Witten gelöscht. Der ausgebrannte VW wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Zur Brandursache sowie dem entstandenen Gesamtsachschaden können nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Polizei geht jedoch zum jetzigen Zeitpunkt von Brandstiftung aus. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 11 unter 0234-909-4110 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234-909-4441). Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das zuständige Kriminalkommissariat.

Rückfragen bitte an:

Thomas Wagner

Polizei Bochum

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell