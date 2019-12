Polizei Bochum

POL-BO: Lebensgefährlich! Unbekannte werfen Steine von Fußgängerbrücke

Bochum (ots)

Am 4. Dezember, gegen 18.40 Uhr, kam es in Bochum im Bereich Lohring zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte, nach bisherigem Stand Kinder oder Jugendliche, warfen mehrere faustgroße Schottersteine von einer Fußgängerbrücke des Lohrings auf die Fahrbahn. Dort fahrende Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um eine mögliche Kollision mit den Steinen zu vermeiden. Glücklicherweise wurde niemand durch diese lebensgefährliche Tat verletzt. Die Steinewerfer flüchteten in unbekannte Richtung. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5205 um Zeugenhinweise.

