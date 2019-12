Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Hattingen

Tatort Geldautomat: Couragierte Zeugen holen Räuber auf Flucht ein

Bochum / Hattingen (ots)

Am gestrigen 1. Dezember ist es in Bochum-Wiemelhausen zu einem Raubdelikt gekommen. Beim Abheben von Bargeld an einem Geldautomaten wurde ein Senior (73) gewaltsam von hinten attackiert und ausgeraubt.

Der 73-jährige Hattinger befand sich gegen 18.45 Uhr in einem Vorraum der Bankfiliale an der Brenscheder Straße 43b. Als er am Geldautomaten stand, bekam er plötzlich hinterrücks einen Schlag in den Nackenbereich. Das gerade abgehobene Geld fiel aus seiner Hand zu Boden. Sofort sammelte ein ihm unbekannter Mann die Scheine auf und rannte aus der Filiale in Richtung Universitätsstraße davon. Die Rufe des Seniors auf der Straße: "Haltet den Mann, er hat mein Geld!" hörten zwei Zeugen (23, 26 beide Bochumer) und liefen den flüchtenden Kriminellen nach. Nach einer kurzen Verfolgung blieb der Räuber stehen, griff in seine Jacke und übergab mehrere "Scheine". Anschließend rannte er in Richtung der Haltestelle "Brenscheder Straße".

Die couragierten Zeugen konnten dem Hattinger die Geldscheine zurückgeben.

Der Tatverdächtige soll nach Zeugenangaben "ausländisch" aussehen, etwa 22 bis 26 Jahre alt und zwischen 170 und 175 cm groß sein, schwarze Haare und eine schwarze Jacke sowie eine hellblaue Jeans getragen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache (-4441) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell