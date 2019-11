POL-BO: Bochum/Wanne-Eickel: Jugendliche (15) aus Bochum vermisst - Zeugen gesucht!

Polizei Bochum

Bochum/Wanne-Eickel: Jugendliche (15) aus Bochum vermisst - Zeugen gesucht!

Bochum, Wanne-Eickel

Aktuell wird Lea S. (15) aus Bochum vermisst. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich in Bochum-Werne und auch in Wanne-Eickel aufhalten könnte. Das Mädchen hat sich das letzte Mal am Dienstagnachmittag (19. November) bei ihren Eltern gemeldet.

Lea ist etwa 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat braune, etwas über schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Außerdem hat sie einen schwarzen Rucksack dabei.

Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Lea S. machen? Hinweise richten Sie bitte an 0234 909-4120 (außerhalb der Geschäftszeiten an 0234 909-4441) oder an jede Polizeidienststelle.

