POL-BO: REMINDER: Polizeichor Bochum gibt weitere Konzerte am 4. und 7. Dezember in Bochum und Witten

Bochum, Witten, Herne (ots)

Das 32. Weihnachtskonzert des Polizeichors Bochum ist restlos ausverkauft. Wer bisher keine Karten ergattern konnte, hat aber nun erneut die Chance: Wer den Polizeichor in der Adventszeit mit weihnachtlichen Klängen erleben möchte, hat jetzt gleich zwei Termine zur Auswahl.

Am 4. Dezember (Mittwoch, 12 Uhr) im Polizeipräsidium Bochum

Mit aktuellen Liedern aus dem Weihnachtsrepertoire stimmt der Chor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Der Eintritt ist frei. Das Konzert findet statt im Polizeipräsidium Bochum, Uhlandstraße 35 (Gebäude 1, Foyer).

Samstag, 7. Dezember um 16.30 Uhr in der ev. Kirche an der Kirchstraße, Witten-Herbede

Das festliche Konzert des Polizeichors findet in diesem Jahr auch in Witten statt - Einlass ist ab 16 Uhr. Die Eintrittskarten (12,- Euro, erm. 8,- Euro) sind erhältlich bei Getränke Hörst (Westerweise 35, Witten) oder im Haarstudio Cut&Style (Vormholzerstraße 7, Witten). Kartenreservierungen sind außerdem telefonisch möglich unter 0172-273 16 74 oder via E-Mail (info@polizeichor-bochum.de).

Erstmals unter der Schirmherrschaft von Polizeipräsident Jörg Lukat präsentiert der Chor ein Programm mit modernen und klassischen Weihnachtswerken - zusammengestellt von Chorleiter Hans Bruhn. Karl-Heinz Herweg bereichert die Musik als Sprecher.

Weitere Informationen zum Polizeichor Bochum 1927 e. V. und zur Kartenreservierung erhalten Sie hier: www.polizeichor-bochum.de

