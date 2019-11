Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg! - Flüchtiger Einbrecher ermittelt

Witten (ots)

Wie erst gestern in einer Pressemitteilung berichtet, hat die Polizei einen Mann gesucht, der am 1. September, gegen 19.45 Uhr, in ein Wohnhaus an der Kämpenstraße in Witten eingebrochen ist.

Nach Veröffentlichung des richterlich freigegebenen Fotos in den Medien und auch über die Social-Media-Kanäle der Polizei konnte nun ein 33-jähriger tatverdächtiger Mann ermittelt werden.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Medien für die Unterstützung und bei den Nutzern der sozialen Medien fürs Teilen des Beitrags bedanken.

Wir bitten, das Fahndungsfoto zu löschen und nicht mehr weiter zu verwenden.

