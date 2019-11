Polizei Bochum

POL-BO: Fahndung nach vermisstem 60-jährigen aus Herne

Die Polizei Bochum sucht nach dem vermissten 60-jährigen Joachim M. aus Herne, der letztmalig am 25.10.2019 an seinem Wohnort in Herne-Holsterhausen gesehen wurde. Es besteht der Verdacht, dass sich Herr M. in einer hilflosen Lage befinden könnte. Bei Sichtung der Person und/oder Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort wird um Information der Kriminalwache Bochum (Tel.: 0234-909-4441) oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten. Herr M. ist ca. 170-175 cm groß und hat eine schlanke Statur. Zur Bekleidung des Herrn M. können keine Angaben gemacht werden.

