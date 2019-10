Polizei Bochum

POL-BO: Kreditkartenbetrug: Wer kennt diese Frau?

Bochum/Witten (ots)

Nach einem Kreditkartenbetrug veröffentlicht die Bochumer Kriminalpolizei mit einem richterlichen Beschluss ein Foto der Tatverdächtigen. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau?

Sie ist verdächtig, am 15. April 2019 eine Handtasche aus dem Patientenzimmer eines Bochumer Krankenhauses entwendet zu haben. Am selben Tag bezahlte sie dann in drei Geschäften mit einer Kreditkarte, die sich in der Tasche befunden hatte. In einem Videospielgeschäft an der Kortumstraße 100 in Bochum wurde sie gegen 16.15 Uhr von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Betrugskommissariat (KK 15) bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4150 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Zeugenhinweise.

