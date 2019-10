Polizei Bochum

POL-BO: Fahndung nach Pkw im Zusammenhang mit Raubdelikt

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 2. September, gegen 21.45 Uhr, in Bochum an der Ruhrstraße 211 zu einem Tankstellenüberfall. Ein Mann betrat die Verkaufsräume und forderte unter Vorhalt eines Cuttermessers Bargeld von der 19-jährigen Angestellten aus Bochum. Mit dem Geld verließ der Mann die Tankstelle und entfernte sich mit einem Pkw. Die Polizei fahndet jetzt nach diesem Auto. Dabei handelt es sich um einen silbernen Opel Vectra mit dem amtlichen Kennzeichen BO-AP 28. Der Nutzer (nicht Halter) dieses Fahrzeugs kommt als Tatverdächtiger in Betracht. Bei Antreffen bitte unverzüglich die Notrufnummer 110 anrufen und nicht an den herantreten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell