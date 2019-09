Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Herner Tankstelle - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am 20.09.2019, in der Zeit zwischen 21.30 und 23.45 Uhr, kam es auf der Roonstraße 19 in Herne zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Tatverdächtige versuchten, gewaltsam in die dortige Tankstelle einzubrechen. Glücklicherweise gelang ihnen dies nicht. Das ermittelnde Kriminalkommissarriat 35 bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-8505 (4441- außerhalb der Geschäftszeiten).

