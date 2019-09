Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer prallt gegen Heckscheibe - Helm verhindert Schlimmeres

Herne (ots)

Ein Helm hat einen Pedelecfahrer (34 aus Herne) womöglich vor schlimmen Verletzungen bewahrt: Ungebremst prallte er am Mittwoch, 18. September, mit seinem Kopf gegen die Heckscheibe eines Autos. Er kam mit einer Platzwunde davon.

Der Unfall ereignete sich in Herne-Crange. Gegen 15.50 Uhr fuhr der Pedelecfahrer auf der Heerstraße in Richtung Rathausstraße. An der Ecke Dorstener Straße prallte er aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Autos. Mit seinem Kopf durchschlug er die Scheibe und zerstörte sie dabei vollständig.

Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen, der sich bei dem Unfall lediglich eine kleine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte, zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 2.000 Euro.

Die Polizei empfiehlt ausdrücklich das Tragen von Fahrradhelmen. Radfahrerinnen und Radfahrer haben keine Knautschzone und gelten somit als schwache Verkehrsteilnehmer. Ein Helm bietet dem Träger ein hohes Maß an Sicherheit - er kann schlimme Verletzungen abschwächen oder sogar verhindern. Weitere Informationen gibt es hier: https://bochum.polizei.nrw/verkehrssicherheitsarbeit-9

