Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Vermisst! - Wo ist Annette H. aus Langendreer?

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am gestrigen 11. September wurde die Bochumerin Annette H. (64) bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Den letzten Kontakt zu der an der Hauptstraße in Langendreer lebenden Frau hatte eine Verwandte am 9. September (Montag), gegen 16.30 Uhr.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die vermisste 64-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Frau H., die eine Narbe an einem der Ellenbogen hat, ist 165 cm groß, sehr mager, hat grüne Augen sowie rötliche nackenlange Haare.

Das Bochumer Fachkommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell