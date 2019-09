Polizei Bochum

Dringend Zeugen nach Unfall gesucht zu: Rollerfahrer schwer verletzt!

Bochum (ots)

Wie bereits an dieser Stelle berichtet, ereignete sich am späten Samstagabend ein Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Bochumer Rollerfahrer schwer verletzt worden ist.

Siehe folgender Link: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4368894)

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Bochumer am 7. September, gegen 22 Uhr, die Universitätsstraße in Richtung Langendreer. Im Baustellenbereich in Höhe der Zufahrt zum Busbahnhof touchierte er vermutlich mit seinem Roller die Baustellenabsperrung, kam dadurch zu Fall und zog sich bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 74-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Nach derzeitigem Stand besteht immer noch Lebensgefahr.

Die Polizei sucht dringend Zeugen des Unfalls. Diese mögen sich bitte zur Geschäftszeit beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

