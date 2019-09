Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Freitagmorgen: Schmuckschatulle aus Schlafzimmer gestohlen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen in Bochum-Langendreer: Schmuck wurde aus einer Wohnung gestohlen.

Am vergangenen Freitagmorgen (6. September), zwischen 7 und 11 Uhr, gelangte ein Unbekannter in eine Wohnung an der Straße "Borchallee". Der Kriminelle stieg dabei über ein geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle samt Inhalt.

Eine Zeugin bemerkte in diesem Zeitraum eine verdächtige männliche Person im Bereich des Hofes/Gartens, die sich von der Örtlichkeit mit einem Fahrrad in Richtung Langendreer entfernte. Der Unbekannte ist circa 25 Jahre alt, hat nach ihren Angaben mitteleuropäisches Aussehen, trug eine schwarze Jacke mit auffällig roten Applikationen im Schulterbereich sowie eine rote Schrift auf dem Rücken und hatte ein dunkles Basecap auf dem Kopf.

Zeugen, die Hinweise zum Verdächtigen geben oder weitere Angaben zum Diebstahl machen können, mögen sich bitte beim Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 melden. Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Kriminalwache telefonisch unter der Durchwahl 0234 909-4441 erreichbar.

