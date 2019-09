Polizei Bochum

POL-BO: Pkw-Aufbrecher festgenommen

Witten (ots)

In der Nacht des 2. September, gegen 1.15 Uhr, erhielten Polizeibeamte in Witten durch Anwohner den Hinweis auf Pkw-Aufbrecher im Bereich der Almstraße. Vor Ort trafen die Beamten auf fünf Personen, welche gerade einen abgestellten Pkw aufbrachen. Diese konnten vor Ort festgenommen werden. Darüber hinaus waren noch weitere Fahrzeuge im Nahbereich gewaltsam geöffnet worden. Die Tatverdächtigen führten Aufbruchwerkzeug und weitere Beute mit. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 33 dauern an.

