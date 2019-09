Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag: Herner durch Schuss ins Bein schwer verletzt - Ein Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Wie bereits berichtet, kam es in den späten Abendstunden des 28. August zu einem Einsatz an der Gneisenaustraße in Herne-Horsthausen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4361008). Dort hatte ein Zeuge gegen 22.20 Uhr beobachtet, wie ein Herner (31) durch einen Schuss ins Bein schwer verletzt worden ist. Drei Männer flüchteten anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 31-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus, wo er noch in der Nacht operiert worden ist. Am 29.08., gegen 3.30 Uhr, stellte sich einer der Tatverdächtigen (38) auf der Herner Polizeiwache. Der Bochumer Staatsanwalt Dietrich Streßig und die von Kriminalhauptkommissarin Stefanie Lienemann geleitete Mordkommission suchen jetzt mit Beschluss nach den auf dem Foto abgebildeten 45-jährigen Ramis GÜNCLÜ. Dieser ist als Mittäter der oben genannten Tat dringend verdächtig. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn GÜNGLÜ bitte an die Rufnummer 0234 909-0 oder zur Geschäftszeit an die 0234 909-4115.

