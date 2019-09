Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter räuberischer Diebstahl nach Streit um Autoreifen

Herne (ots)

Am 31. August, gegen 13.40 Uhr, kam es in Herne an der Bismarkstraße zu einem vesuchten Raubdelikt. Ein 34-jähriger Bochumer war hier an der Anschrift eines 46-Jährigen und lud dort diverse Schrottgegenstände ein. Unter diesen befanden sich auch Autoreifen, welche der Bochumer ebenfalls auf seinen Transporter auflud. Wegen dieser entstand eine verbale Steitigkeit. Der der 34-Jährige ging daraufhin zu seinem Transporter und nahme eine Axt aus dem Ladebereich des Transporters. Mit dieser lief er auf den Herner zu. Dieser nahm wiederum eine Holzlatte, um sich vor dem Angriff zu "schützen". Weder die Axt, noch die Holzlatte, wurden im Rahmen der Streitigkeit eingesetzt. Durch Polizeibeamte wurde die Situation vor Ort beruhigt. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell