POL-BO: Unbekannter greift Supermarktmitarbeiter an - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein unbekannter Mann hat in Herne-Wanne versucht, einen Supermarktmitarbeiter (21) zu verletzen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Am Samstagabend, 24. August, verließ der vermeintliche Kunde gegen 18.15 Uhr den Supermarkt an der Herner Straße 31 und löste damit die Diebstahlsicherung aus. Als der 21-Jährige Mitarbeiter ihn ansprach, griff der Mann ihn mit einem schwarzen, mit Glasflaschen gefüllten Beutel mit der Aufschrift "Nachhaltig" an und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Berliner Straße. Ob die Flaschen im Beutel gestohlen waren, ist unklar. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dünn, gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose in Militäroptik, eine Tätowierung am Hals und einen sog. Tunnel im Ohr (Ohrloch mit Innenröhre).

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323 / 950 8510 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

