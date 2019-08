Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl in Herne - Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Die Polizei sucht aktuell mit einem Foto nach einem Ladendieb. Bisher haben die Ermittlungen des Herner Kriminalkommissariats (KK 35) nicht zur Identifizierung der Person geführt.

Der abgebildete Mann ist dringend tatverdächtig, sowohl am 2. März 2019 (Samstag) wie auch am 8. März 2019 (Freitag) aus einem Drogeriemarkt in Herne an der Straße Am Stöckmannshof 4a Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben.

Eine Überwachungskamera hat die Person aufgenommen. Mit richterlichem Beschluss ist das Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

