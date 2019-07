Polizei Bochum

POL-BO: Bexbach/Bochum - Sylwin O. wird vermisst

Bexbach, Bochum (ots)

Auf Ersuchen der Polizeiinspektion Homburg/Saarland beteiligen wir uns an der Vermisstensuche:

Seit dem 30.7.2019, um 6.45 Uhr, wird Herr Sylwin O. vermisst. Er ist in 66450 Bexbach im Saarland wohnhaft, arbeitet jedoch zurzeit während der Woche in Bochum. Er wohnt in Bochum in einem Appartement-/Ferienhaus in der Dibergstraße. Herr O. gilt als zuverlässig.

Herr O. ist 46 Jahre alt, ca. 175 cm groß, 80 kg schwer, hat grau-schwarze Haare mit Halbglatze, hat eine behaarte Brust. An einer Wade hat er eine kreisrunde Narbe. Er dürfte mit einem gelben TShirt, einer hellblauen kurzen Sporthose sowie mit rot-weiß-silberfarbenen NIKE-Turnschuhen bekleidet gewesen sein.

Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Erkenntnisse bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.-Nr.: 06841 / 106-0), die Polizei Bochum (Tel.-Nr.: 0234 909-4441) oder jede andere Polizeidienststelle.

