POL-BO: Vermisster Junge in Bochum

Die Polizei Bochum bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 8-Jährigen. Der Junge ist am heutigen Tage in Begleitung seiner Eltern in der Drehscheibe auf der Kortumstraße in Bochum unterwegs gewesen. Gegen 16:00 Uhr hat er sich dann unbemerkt aus dem Erdgeschoss des Einkaufszentrums entfernt und wird seitdem gesucht. Der Junge ist 120cm groß, hat braune Haare, trägt ein blaues T-Shirt mit Feuerwehr-Aufdruck, eine blaue Hose und schwarze Nike-Turnschuhe. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Bochum unter der Telefonnummer 0234/ 9090 entgegen.

