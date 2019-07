Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid

Während der Busfahrt Geldbörse aus Handtasche geklaut - Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen?

Bochum / Wattenscheid (ots)

Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Diebinnen. Bisher führten die Ermittlungen des Wattenscheider Kriminalkommissariats 34 noch nicht zur Identifizierung der auf den Bildern zu sehenden Frauen.

Bereits am 10. Mai (Freitag) ist es kurz nach 13 Uhr während einer Busfahrt zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Eine 81-jährige Wattenscheiderin stieg am August-Bebel-Platz in den Linienbus 389 in Richtung Höntrop ein. Während der Fahrt wurde aus der Handtasche ihre Geldbörse entwendet.

Eine Überwachungskamera filmte den Diebstahl. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Frauen, die den Bus mit der Beute an der Haltestelle Bahnhof-Wattenscheid verließen.

Mit einem richterlichen Beschluss sind nun Fotos der mutmaßlichen Diebinnen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Die Ermittler fragen: "Wer kennt die beiden Frauen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?"

Hinweise werden unter der Rufnummer 02327 963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl 0234 909-4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Polizei Bochum

Telefon: 0234 909 1020 oder 1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

