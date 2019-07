Polizei Bochum

POL-BO: Geld abgehoben - Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Am 31. Mai, um 12.30 Uhr, kam es in Bochum im Bereich der Straße Im Zugfeld zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Fahrzeug. In dieser Tasche befanden sich unter anderem EC- und Kreditkarten. Mit diesen wurde, um 12.50 Uhr, in Herne am Eickler Markt an einem Geldautomat von einem Täter Bargeld abgehoben. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Lichtbild des tatverdächtigen Mannes zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt die Person auf dem Foto? Hinweise bitte an die 0234 909-4305 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) außerhalb der Geschäftszeiten.

