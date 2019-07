Polizei Bochum

POL-BO: Wer kennt diesen Mann? Täter nach Einbruch gesucht

Bochum (ots)

Bereits am 25.03.2019, zwischen 20.45 und 20:55 Uhr, kam es in Bochum an der Hans-Böckler-Straße 19 zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Ein noch unbekannter Täter verschafte sich gewaltsam Zutritt zum Markt und entwendete dieverse Gegenstände. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Lichtbild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an die Runummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeiten an die 0234 909-4441 (Kriminalwache)

