Polizei Bochum

POL-BO: 80-jährige Ingrid A. weiterhin vermisst

Bochum (ots)

Die Polizei sucht weiterhin die 80-jährige Ingrid A. aus Bochum. Frau A. ist seit dem 23. Juni aus einem Seniorenheim an der Straße "Auf der Kieckbast 12" in Bochum-Werne abgängig (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4304832). Aufgrund von aktuellen Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass sich Frau A. am 25. Juni, gegen circa 15.30 Uhr, in einem Supermarkt an der Straße "Grüner Weg" in Bochum-Kornharpen aufgehalten hat. Hier waren bei ihr Verletzungen, vermutlich durch einen Sturz, im Gesichtsbereich erkennbar. Ingrid A. hat vor ihrem Aufenthalt im Seniorenheim Flaschen gesammelt. Es besteht die Möglichkeit, dass sie dies gewohnheitsmäßig weiterhin macht und so ihren täglichen Lebensbedarf deckt. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Bochum unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei Bochum

