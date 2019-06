Polizei Bochum

POL-BO: Innenminister Herbert Reul führt Polizeipräsident Jörg Lukat in sein Amt ein

Das Polizeipräsidium Bochum hat einen neuen Präsidenten: NRW-Innenminister Herbert Reul führte Jörg Lukat (56) am Dienstagabend, 11. Juni, offiziell ins Amt ein.

"Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes und freue mich auf die Menschen in meiner Heimat", sagte Lukat vor 240 geladenen Gästen bei seiner Amtseinführung im Bochumer Kunstmuseum. "Hier lebe ich, hier bin ich aufgewachsen, deshalb ist mir ihre Sicherheit ein persönliches Anliegen. Dafür werde ich mit all meiner Kraft und Erfahrung arbeiten."

Lukat trat 1979 mit 17 Jahren in den mittleren Dienst der Polizei ein. Nach der Ausbildung arbeitete der Hertener unter anderem im Streifendienst im Rheinland und im Ruhrgebiet. Nach mehreren Studiengängen und Fortbildungen übernahm er Führungsaufgaben in verschiedenen Polizeibehörden, unter anderem beim Staatsschutz in Dortmund. Zuletzt leitete er das Referat "Einsatz in besonderen Lagen" in der Polizeiabteilung des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen. Lukat ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er fährt Motorrad und verbringt seine Urlaube gerne an der Nordsee.

"Jörg Lukat ist der richtige Mann am richtigen Platz", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. "Bochums neuer Polizeipräsident lebt und liebt das Ruhrgebiet, er kennt die Menschen, und die werden von seiner langjährigen Erfahrung als Polizist profitieren. Ich bin mir sicher, Jörg Lukat wird einen tollen Job machen. Ich wünsche ihm von Herzen viel Erfolg und Freude in der neuen Position."

Lukats Vorgängerin, Kerstin Wittmeier, wurde im Rahmen der Feierlichkeiten verabschiedet. Sie war im März zur Stadt Duisburg gewechselt, wo sie seitdem als Personaldezernentin und Beigeordnete arbeitet. In der Zwischenzeit hatte ihr Vertreter, der Leitende Polizeidirektor Martin Jansen, die Geschäfte im Präsidium geführt.

Wittmeier ließ ihre Zeit als Bochumer Polizeipräsidentin Revue passieren: "Es war mir eine große Freude als Polizeipräsidentin arbeiten zu dürfen. Es ist Zeit, Danke zu sagen für die tolle Unterstützung, die ich von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten habe." Sie wünschte ihrem Nachfolger alles Gute. Auch Gabriela Schäfer, Bürgermeisterin der Stadt Bochum und Vorsitzende des Polizeibeirates, sowie der hiesige Personalratsvorsitzende Holger Richter wünschten dem neuen Präsidenten viel Glück und Gelingen bei seiner neuen Aufgabe.

Von seiner künftigen Tätigkeit hat Lukat eine klare Vorstellung: "Die wahrnehmbare Polizeiarbeit prägt das öffentliche Bild der Polizei. Darum ist es mir wichtig, die Verbindung zur Stadtgesellschaft zu halten und auszubauen." Er werde, je nach Situation, Zuhörer, Moderator oder Entscheider sein - in jedem Fall aber "aufrichtig und verlässlich". Der frisch eingeführte Präsident nutzte die Einführungsfeier für zahlreiche Gespräche mit etlichen Akteuren aus Bochum, Herne und Witten. Das Landespolizeiorchester sorgte unter der Leitung von Scott Lawton und mit gesanglicher Unterstützung von Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt vom Polizeipräsidium Aachen für den musikalischen Rahmen.

