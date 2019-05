Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Kurz nach Mitternacht - Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle

Bochum (ots)

Am heutigen 26. Mai, gegen 00.15 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Spielhalle an der Alte Bahnhofstraße 119 in Bochum-Langendreer.

Zu diesem Zeitpunkt betrat ein mit einem Schal maskierter Mann die Räumlichkeiten. Unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe forderte der Kriminelle die Angestellte (35) auf, das Bargeld herauszugeben. Mit der Beute flüchtete der Räuber aus der Spielhalle.

Der Mann, augenscheinlich ein Südländer, ist ca. 180 cm groß, trug eine Sonnenbrille, weiße Turnschuhe sowie eine schwarze Daunenjacke mit einer Kapuze.

Das Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell