Polizei Bochum

POL-BO: Beute im BH: Detektiv stellt Taschendiebin

Herne (ots)

Mit einem Trick versuchte eine Taschendiebin im Herner Stadtzentrum Kunden eines Kleidungsgeschäfts zu bestehlen. Ein Kaufhausdetektiv stellte sie. Bei der Durchsuchung fand die Polizistin tatsächlich Beute - versteckt im Büstenhalter.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 12. April, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Gegen 17 Uhr wurde der Detektiv, ein 40-jähriger Gelsenkirchener, auf die vermeintliche Kundin aufmerksam. Sie hatte sich mehrere Kleidungsstücke über den Arm gelegt und versuchte mit der abgedeckten Hand Geldbörsen zu entwenden. Als sie schließlich flüchten wollte, stoppte sie der Detektiv und rief die Polizei.

Bei der Durchsuchung der polizeibekannten 19-jährigen Frau aus Osteuropa fand die eingesetzte Beamtin im BH eine Geldbörse mit Bargeld.

Das Herner Kriminalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell