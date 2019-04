Polizei Bochum

POL-BO: Bochum-Weitmar

"Kriminelle Maloche" - Einbrecher entwenden 500 kg schweren Tresor

Bochum (ots)

Am gestrigen 11. April wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Blumenfeldstraße in Bochum-Weitmar entdeckt.

In der Nacht vom 10. auf den 11. April (Mittwoch/Donnerstag) waren noch unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eingedrungen.

Hier leisteten sie "kriminelle Maloche" und entwendeten einen knapp 500 Kilogramm (!) schweren Tresor.

Um diesen aus dem Haus zu schaffen, brachten die Einbrecher einen Schwerlastrollwagen mit (siehe Foto), den sie anschließend am Tatort zurückließen.

Es ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an diesem Einbruch beteiligt waren und ein größeres Kraftfahrzeug zum Abtransport der schweren Beute benutzt worden ist.

Das Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen. Die Ermittler würden darüber hinaus gerne erfahren, wer Angaben zu dem Schwerlastrollwagen machen kann, z.B., wo dieser erworben oder gestohlen worden ist?

